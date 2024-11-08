自成一家：誰代表美出席APEC峰會

近年全球流行貿易保護主義，被視為亞太地區最大經濟合作機制的亞太經合組織（APEC），一直致力推動區內20多個成員經濟體的貿易自由往來，角色已日漸式微。不過一年一度的APEC峰會，到目前為止仍然是各成員領導人聯誼的重要場合，大家都利用這個平台互動增進感情。但今年美國政府對於誰出席會議卻心理相當糾結。

根據行程，APEC峰會今年將於本月15日在秘魯首都利馬舉行。秘魯位於南美洲西北部，與位於北美洲的美國尚算接近，美國總統參加今年峰會十分方便。問題是，美國剛換了新總統特朗普，意味拜登政府在未來兩個多月已淪為看守政府。按照慣例，看守期總統這段日子不會作出重大決定，只是臨時管理國家，負責政權過渡。尤其是特朗普一早表明上台後施政和拜登不同。拜登如期出席APEC，強調美國對亞太地區有堅定的承諾，也沒有人會相信。就算他在峰會期間成功和國家主席習近平會面，意義也不大。

更甚的是，前幾年美國頻頻阻攔香港和俄羅斯參加國際會議，今年普京未知會否出席APEC峰會，但特首鐵定會參加，屆時大有可能首度與拜登同台。在這種情況下，拜登今年最好不要出席APEC，以免雙方抬頭不見低頭見，成為外界關注的焦點。

事實上美國總統缺席APEC峰會並不是沒有先例。美國副總統賀錦麗2022年曾代表拜登出席APEC峰會，不讓北京一枝獨秀主導。2018年，時任美國副總統彭斯也代替特朗普出席峰會。無論如何，美國政府這次對誰會出席APEC峰會大為頭痛，反映美國過去屢屢制裁別國，終於搬起石頭砸到了自己。美國雖然國力強大，可世界不是美國的，有時候也要講究妥協。