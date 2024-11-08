冰鑑春秋：江河日下的美式民主

原本以為可能是一場曠日廢時的開票大戰，沒想到卻如同「關原之戰」一般，短短一天之內就分出勝負，特朗普無論在普選票與選舉人票都毫無懸念地勝出，讓美國大選塵埃落定。只是賀錦麗與美國媒體的反應，也讓全球看得一清二楚，原來所謂的美式民主，也不過就是如此而已。

開票伊始，特朗普便穩定取得領先優勢，不僅選前被媒體稱遭到賀錦麗逆轉的愛達荷州並未變天，7個搖擺州也從初期的纏鬥逐漸成為特朗普領先的局面。原本支持民主黨的媒體與群眾，還寄望當通訊郵寄投票灌入後能讓賀錦麗扭轉劣勢，結果卻並未發生，此時應該所有人都知道，賀錦麗大勢已去，特朗普也宣告要發布勝選演說了。

向來挺特的霍士新聞網搶先宣布特朗普當選自不令人意外，但讓人驚訝的是，支持民主黨的美國媒體，居然不約而同選擇「凍結時光」，明明選舉結果早已底定，特朗普已經超越270張選舉人票的當選門檻，NBC、CNN、AP等媒體就是不願報道，讓特朗普獲得的選舉人票硬是停留在266票，彷彿還在等待奇迹出現。

賀錦麗表現也不遑多讓，她先是取消了預定的演說，強調不會認輸，要堅持到最後一刻，跟着索性保持沉默。隨着時間流逝，挺賀媒體終於陸續承認特朗普勝選，賀錦麗才終於打電話恭賀特朗普，隨後在母校向支持者發表演說，承認失敗。

台灣民主雖說也是鴉鴉烏，但無論哪一黨面對敗選的風度，都比民主黨與賀錦麗要強得多，敗選後沒聽過誰躲着不出面的。而媒體雖說常在開票過程中灌票操弄，但也沒聽過哪家媒體會故意拖延不承認選舉結果的。上次特朗普落選鬧事，這次賀錦麗敗選拖延，美式民主還真是令人唏噓。