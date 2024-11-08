橫眉冷看：中國可以坐山觀虎鬥

早在2017年，中國國家主席習近平就提出，世界正面臨百年未有之變局。習主席的意思再明顯不過，是在提醒世人，尤其是提醒中國人，要做好準備面對嚴峻挑戰。2017年之後，全球確實出現急劇變化，由2018年起，中美兩國掀起貿易戰；2019年，中國爆發新冠疫情，及後擴展至全世界；2022年，俄羅斯與烏克蘭開展戰事；2023年，以色列和巴勒斯坦人爆發衝突，全個世界似乎再無平靜。

如今美國總統特朗普捲土重來，入主白宮，他聲稱會以中國為頭號對手。世界最強大的兩個國家互鬥，整個地球都會受波及，但中國人也不必懼怕，所謂「有危就有機」，我們好應該學習當年毛主席的氣魄，走到中流處擊水。

若然今屆美國總統當選人是民主黨的賀錦麗，未來幾年的世界固然仍會在變，但會變得較慢，不如特朗普上台，此君喜歡改天換地，中國只要能夠掌握機遇，說不定可以走出一片新天地。面前的第一個機遇，就是美西方對華的封鎖網很可能會崩解。特朗普崇尚個人英雄主義，他即使對付中國，也喜歡單打獨鬥，不肯甚至不屑去聯合盟邦。反華聯盟一旦分崩離析，中國就可以各個擊破。

特朗普非但不喜歡在外交上拉幫結派，他甚至會以對付敵人的方式，去對付盟友。今後4年，日本、台灣以至其他北約盟國的日子肯定不好過，特朗普的苛索勢必紛至沓來，讓你目不暇給。目前北約國家的軍費支出，大多不足國民生產總值（GDP）的2%，侵侵會要求各國增至2%以上。現時台灣的軍費已達到GDP的2.5%，侵侵卻揚言，要民進黨政府追加到10%。美國的盟友不會甘於任由宰割，定然會竭力抗爭，中國人便大可以蹺起腿來，坐山觀虎鬥。