筆下風雲：打不破的性別天花板

美國總統選舉塵埃落定，特朗普大勝，賀錦麗不得不承認落敗。外界分析賀錦麗失敗的原因，指其政綱未能有效回應選民關注的通脹、非法移民、治安、反戰等問題，固然有其道理，但都是事後孔明。歸根究柢，賀錦麗最失敗的原因，是她的女性非白人身份。

別看美國言必稱人權平等大愛，其實都是口號而已，經過這幾年特朗普和拜登執政，不少人早已擦亮眼睛，美國無非以拳頭說話，有強權無公理。而女性從政者雖然不在少數，但能夠登上權力之巔者少之又少。當許多亞洲國家早就有女性出任總統，美國則由1789年選出第一任總統華盛頓至今，200多年間依然未出現第一位女性總統。美國社會由白男主導，政壇的性別天花板無法打破，乃是不爭的事實。

賀錦麗不僅是女性，而且是有色人種，既有黑人血統，又有亞洲人血統，美國主流社會心底裏不會接受。美國種族歧視從來都是非常嚴重，披上文明的外衣行極端保守主義之實，當年希拉妮也未能打破這個天花板，聲譽、經驗、能力都遜色得多的賀錦麗，試問何德何能打破成見？

儘管奧巴馬以首位黑人總統的身份贏盡讚譽，但他母親為白人，而且由母親撫養成人，跟傳統意義的黑人仍有距離。何況這也是可一不可再，接着的特朗普和拜登都是傳統白男。

說美國極端保守主義盛行，單從墮胎問題吵吵鬧鬧已可見一斑。賀錦麗以此為王牌大打選戰，但最後又是由反對墮胎的特朗普勝出。以喬治亞州為例，懷孕6周以上禁止墮胎，執行墮胎手術列為重罪，違例的醫生會面臨最高10年刑期，這在香港簡直匪夷所思。黃絲總以為美國等於自由文明、人權平等，簡直就是傻得要命！