強詞有理：分裂國總統

特朗普輕鬆贏得總統選舉，與其說是本人的勝利，不如說是對手太差勁，賀錦麗本來以為有得一拚，沒想到差距竟然這麼大。都說愛笑的女人運氣不會太差，原來並不靠譜。民主黨這次確實輸得很難看，不僅失去執政權，還輸掉參議院和眾議院控制權，這是誰之過？拜登絕對難辭其咎，他將美國帶向戰爭邊緣，消耗了太多資源，浪費了太多時間，也許正是導致民主黨受到選民唾棄的主要原因。

說來實在可笑，特朗普上一個任期將美國搞得一團糟，因此被選民趕下台，詎料換上拜登執政後亂上加亂，於是選民又把特朗普迎回來，兜兜轉轉8年，一切回到原點。或者再過4年，美國人又會忍受不了特朗普，掌聲把他迎上來，罵聲把他送下去，這就是所謂的美式民主，一味瞎折騰。

其實不管誰上台，都只能得到大約一半選民支持，另一半選民反對，尤其是特朗普，討厭甚至憎恨他的人並非少數，而且不少是精英階層。這就意味着美國社會撕裂不會因為選舉結束而消失，只會愈來愈嚴重。上次特朗普當選時，美國媒體形容他是「美利堅分裂國總統」，今天更是如此，在許多議題上兩黨針鋒相對，勢成水火。幸好這次是特朗普勝選，否則誰也不敢保證不會重現國會山莊騷亂一幕。難怪有人提議，以後美國乾脆選兩個總統算了，一個USA，一個USB。

特朗普重返白宮後會把美國帶向何方，暫時不得而知，唯一可以肯定的是，他勢必採取更具民粹主義的立場，重新定義美國的國際角色。也就是說，商人本性驅使他將專注於國內事務，不想為國際事務浪費太多資源。對美國的盟友而言，這可不是甚麼好消息，除了以色列不必擔心被拋棄，其他盟友都不得不另謀出路，畢竟大家早已見識過特朗普「退群成癮」的秉性。特別是烏克蘭，隨時面臨斷奶厄運。特朗普曾揚言上任24小時內結束俄烏戰爭，雖然有點誇張，但其厭戰的立場顯而易見，不可能再源源不絕提供支援。烏克蘭戲子總統澤連斯基為美國拚死拚活打了兩年多，整個國家都快打光了，到頭來還是難免淪為棄子，不焦慮才怪。

同樣感到焦慮的還有台灣民進黨當局，即使暫時未必淪為棄子，也勢必要付出更多保護費，而且不能確保獲得真正保護。「倚美謀獨」？還是趁早死了這條心吧。