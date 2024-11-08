11月8日(五)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月08日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
小姊弟獨留家中 母被捕
【本報訊】本周三晚上9時許，執法部門接報，指一名6歲女童及其5歲胞弟，被獨留在元朗朗河路一單位。警員接報到場，該對小姊弟沒有受傷，他們清醒由救護車送往屯門醫院檢查。執法部門經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，拘捕該對小姊弟的姓何（46歲）母親，並把她帶走調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241108-1108_00176_266/小姊弟獨留家中--母被捕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc