小姊弟獨留家中 母被捕

【本報訊】本周三晚上9時許，執法部門接報，指一名6歲女童及其5歲胞弟，被獨留在元朗朗河路一單位。警員接報到場，該對小姊弟沒有受傷，他們清醒由救護車送往屯門醫院檢查。執法部門經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，拘捕該對小姊弟的姓何（46歲）母親，並把她帶走調查。