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機場地盤失足 工友墮斃

【本報訊】昨晚8時許，赤鱲角機場二號客運大樓地盤一名37歲男工人，於6樓疑失足跌落4樓位置昏迷不醒，工友見狀報案。救護員趕抵現場，將事主急送北大嶼山醫院，其後證實傷重不治。意外原因有待調查。
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