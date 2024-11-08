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雜草起火 濃煙罩行車線
濃煙飄向現場行車線。
【本報訊】昨日上午11時許，青朗公路近青馬管制區行政大樓對開路旁有雜草起火，霎時間濃煙滾滾，籠罩現場行車線，有途經駕駛人士陷入煙海難以視物，均需減速慢車行駛。
消防接報趕至，迅速開喉把火勢撲熄，煙霧始逐漸消散，現場交通亦漸告復常，至於火警原因則有待進一步調查。
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