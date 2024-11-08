補習社蠱惑推銷 冒社工登門套料

2家長被騙6500元「學費」 3男女就逮 執法部門於上月初接獲兩名婦人報案，指早前有人自稱社工登門，以「人口普查」為由，在取得事主子女資料後，再派人上門推銷線上補習課程，案中兩人被騙共6,500元「學費」。警員經調查後，本周三以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕一男兩女。初步調查顯示，被捕人涉嫌串謀訛稱社工，在取得事主子女資料及了解其學習情況後，再把資料轉交所屬的私人教育服務中心，藉此向事主推銷有關補習課程。

10月1日晚上，執法部門分別接獲一名60歲及一名50歲女子報案，他們指在今年8月，曾有一名自稱社工的女子登門，並以人口普查原因，要求兩名事主提交個人資料及了解其子女學習情況。

索子女資料學習情況 其後在9月28日及29日傍晚，一名男子自稱為區內一間私人教育服務中心職員登門，並向事主推銷可替其子女提供線上補習課程，並向事主分析子女學習情況，聲稱子女可透過即時通訊應用程式向中心導師查詢功課。兩名事主向該名男子分別繳付2,000元及4,500元作為學費。事後兩名事主透過網絡得悉過往曾出現類似手段的騙案，相信自己被騙遂報案求助。

深水埗區執法部門展開調查，至本周三以「串謀詐騙」罪，拘捕一名50歲本地男子及兩名分別48歲及21歲的本地女子。初步調查顯示，被捕人串謀訛稱為社工並藉此取得受害人的子女資料及學習情況，並將取得的資料交由其所屬私人教育服務中心以向受害人推銷線上補習課程。3名被捕人已獲准保釋候查。

執法部門呼籲，市民如遇見對方要求提供任何個人資料，應先核實對方身份及收集個人資料用途，切勿輕易把資料透露給身份不詳人士，以防不法分子有機可乘，如遇到任何身份可疑人士，可立即通知執法部門。執法部門重申，「串謀詐騙」屬嚴重罪行，根據香港法例，一經定罪，最高可判處14年監禁，市民切勿以身試法。