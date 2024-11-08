6煞追打 男子奔逃天台墮樓亡

【本報訊】昨日上午10時許，執法部門接獲一名姓關（41歲）男子報案，他聲稱被5至6名惡煞追打，並跑至油麻地登打士街36號恆威商業中心天台。警員接報趕至，發現事主墮樓跌穿大廈平台帳篷，重創昏迷倒臥上址平台，經救護員檢驗後證實他當場死亡。

疑大廈釣魚機賭檔有關 消息指，該大廈中層一單位疑被闢作釣魚機賭檔，事主疑與該單位有關，事發時自該處逃出奔上天台後墮斃。現場所見，涉事大廈天台及天台對落的4樓外牆均染有血漬。由於案件或有可疑，警員隨即封鎖大廈後巷，並攜爆破工具上樓調查，期間翻查大廈「天眼」片段，並在天台拍照搜證，而政府化驗師和法醫奉召協助，期間帶走3名人士助查。

中年漢涉串謀傷人就擒 執法部門經初步調查後，相信事主從上址一天台墮下，其死因有待驗屍後確定。警員在上址一單位內發現有打鬥痕迹，一名姓何（42歲）男子懷疑與案件有關，經調查後以涉嫌「串謀傷人」把他拘捕並帶走扣查。至昨晚7時許，有搬運工人從大廈搬走5部釣魚機及一批椅子，死者遺體則由仵工舁送殮房。