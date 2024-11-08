非法賽車公路疾馳 拘14人有教師護士

窄彎頭搖尾擺 時速157公里踩過界 澳門大賽車臨近，執法部門在過去兩個月打擊新界北區非法賽車，期間警員在包括屯門公路及荃錦公路等熱門賽道，共偵測到6宗懷疑非法賽車，經錄影搜證及調查後，於上月杪至本月初拘捕14名分別報稱教師、護士及職業司機等「車手」，並扣查14部車輛。警員指出，有車輛最高時速達157公里；而在一段限速50公里、彎多路窄的路段更以時速135公里飛馳，同時在彎位多次橫越路中雙白線追逐，譴責有關駕駛行為不負責任，是引致嚴重交通意外的主因。

針對即將舉行的第71屆澳門格蘭披治大賽車，新界北執法部門在今年9月至10月，在區內進行代號「奔駒」的打擊非法賽車行動，並以情報主導配合錄影搜證，在區內非法賽車黑點，包括荃錦公路、屯門公路進行部署及搜證，共偵測6宗非法賽車案件，涉及14部私家車。

其中3宗案件涉及8部私家車，涉嫌於荃錦公路非法賽車，部分涉案私家車不斷高速來回「跑圈」，其中在一段限速50公里、路窄彎多的路段，以時速高達135公里行駛，並在彎位多次橫越路中間雙白線追逐。

屯公追逐18公里至青葵公路 另外3宗案件涉及6部私家車，分別於屯門公路及吐露港公路等主要幹道進行非法賽車，其中一宗涉及兩部私家車的案件，由屯門公路經汀九橋互相追逐18公里至青葵公路，在一段限速80公里的路面，以時速高達157公里行駛，並且在行車線之間左穿右插，完全無視其他道路使用者的安全。

行動中，警員就拍攝片段展開調查，最後鎖定涉案的目標人物，自上周一至上周五，在全港多區拘捕14名本地男子（20至33歲），涉嫌「非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」，部分被捕人士報稱教師、護士、職業司機等。據了解，部分被捕人士互相認識。所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月下旬向執法部門報到。同時，執法部門把懷疑涉案的14輛私家車拖往大欖涌車輛扣留中心作進一步調查，以查驗有關車輛有否被非法改裝。