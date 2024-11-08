東呼即應：狂隊能量飲品 恐咖啡因傷心

日喝逾3杯致胃潰瘍 東呼即應分析身體影響 香港人工作壓力大，相信不少打工仔熬夜加班，都曾喝能量飲品提神。惟衞生署早前從網上平台獲得一款即溶咖啡產品，驗出含有壯陽藥成分，籲市民切勿購買或飲用，《東呼即應》拆解當中危機。有心臟科專科醫生指，若冠心病患者飲此咖啡，再服用抗心絞痛藥「脷底丸」，會有性命危險，而攝取過量咖啡因會有猝死風險。坊間不少人熱衷飲能量飲品提神，有營養師指，每日不應飲超過3杯，否則引致胃潰瘍，嚴重會咖啡因中毒，甚至引發心血管疾病。

家營營養中心營養師吳瀟娜指出，坊間可以買到的能量飲品，主要成分有糖分、咖啡因、瓜拿納、牛磺酸或維他命B，其中咖啡因是興奮劑，可以刺激中樞神經系統，讓人更加專注，同時可以預防疲勞。而瓜拿納是一種植物，其種子與咖啡豆很相似，可以提供咖啡因，為一般咖啡豆的4至6倍。

失眠焦慮血壓飆升 吳續指，一般建議，成年人一日攝取的咖啡因總量，大概在300毫克以下，總括來說，每一日喝不超過3杯能量飲品或咖啡類型的飲品會比較好。長期過量攝取咖啡因，也可能引致其他問題，例如會令腎上腺素長期處於緊張狀態，增加疲勞和負擔；或是讓胃酸分泌長期較多，引致胃潰瘍，甚至最嚴重就是咖啡因中毒，引致心血管的疾病。

至於坊間有聲音指，電解質飲品有助提神，吳瀟娜澄清，電解質主要是補充身體的能量及水分，絕對不可以和能量飲品混為一談。

心臟科專科醫生謝德新指出，過分攝取咖啡因會導致失眠、心跳加快、焦慮、血壓升高，本身有其他心臟疾病的人會誘發心律不正。不少能量飲品除了含有大量咖啡因，亦有糖分等其他元素，而過分攝取糖分會造成體重過重代謝綜合症，最後會導致糖尿病。他續指，最近有研究發現，服用能量飲品會導致心電圖產生輕微轉變。在2004年至2014年期間，美國食品及藥物管理局發現，有34個死亡個案是與能量飲品有關的嚴重併發症，甚至引致猝死、心肌梗塞、心房顫動等。

謝提醒，每天均需要充足的睡眠時間，並不是睡不夠就用能量產品代替，透支自己的身體；長期服用的話亦會造成依賴，當分量增加的話，副作用及危險性就愈來愈增加。