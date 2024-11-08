紀律研訊判決乏阻嚇力 獸管局：將改善發放機制

【本報訊】有議員及「毛孩服務關注組」代表昨日就寵物醫療及服務問題約見香港獸醫管理局及漁農自然護理署。議員陸頌雄關注獸管局於網頁只公布了最近3年的紀律研訊判決，或近一年研訊委員會頒布的命令，相較醫務委員會及香港牙醫管理委員會由2000年代開始登載，時間過短，令獸管局紀律研訊的判決欠缺阻嚇力。獸管局表示會進一步研究其他國家案例，改善當局判決或命令的發放機制。

議員黃遠康及鄭宇曦於會上表示現時寵物種類多，獸醫未必有能力治療所有物種，因此建議於網頁列出各獸醫動物專業。鄭宇曦建議獸醫應該倣效西醫建立病危通知書制度，並由獸管局製作範本，以確保寵物主人及獸醫之權益。獸管局表示會進一步研究有關建議。

斥診所銷售行為無王管 議員李貞儀及曾勁聰則關注獸醫診斷紀錄，希望獸管局能夠就此規範。曾勁聰認為應建立獸醫護士資格認證，令每間獸醫診所都設有專業護士。漁護署表示現時獸醫要負責員工所有行為，同時獸管局會考慮護士專業化及對獸醫診斷紀錄進行規範。李貞儀指出有市民反映獸醫除了正式治療程序外，獸醫診所會建議主人購買補健品、寵物糧食，但有關銷售行為未被規管。