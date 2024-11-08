逾4000人參加毅行者 下周五開跑

【本報訊】「樂施毅行者」將於下周五起一連3日（15日至17日）舉行，起點為西貢北潭涌，終點設於屯門哈羅香港國際學校，活動合共超過1,000支隊伍，逾4,000位健兒報名參加。今年最年長的參賽者為78歲、最年輕的則為18歲。

首設限定版40公里路線 今屆參加者來自不同界別、年齡及種族，包括來自澳洲、法國、英國、日本及新加坡等。100公里路線終點位於屯門哈羅國際學校，參賽者要在48小時內完成。為慶祝活動40周年，今屆首度設立40公里限定版路線，起點為西貢北潭涌，終點設於飛鵝山基爾營地。另外，今年活動亦會積極響應「綠色毅行」，包括會避免使用即棄餐具，預算食物分量，以免產生剩食，並將垃圾妥善分類放入回收箱等。

巴黎殘奧輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源擔任今屆毅行者大使，他表示4人一隊互相扶持走完100公里本來就不容易，對殘疾人士而言更是一大挑戰。他希望可以鼓勵更多殘疾人士透過參加毅行者活動突破自我，發掘更多可能。

樂施毅行者督導小組召集人陳智思表示，自己曾4度參加活動，今年活動將被升級為下半年香港盛事之一，認為是政府對活動規模和對社會貢獻的認同。