醫健：職場健康：防糖秘笈：別讓糖尿病悄悄靠近你

糖尿病是一種慢性疾病，分為I型和II型，會增加患上心腦血管病和視網膜病等風險。I型糖尿病主要與遺傳和自身免疫系統等有關，所佔比例較少。超過95%的糖尿病病例都屬於II型，屬身體對胰島素產生抗拒性，除遺傳外，主要與不良工作及生活習慣、飲食習慣、肥胖或缺乏運動有關。

工作與糖尿病的相互影響： 1.處理大量工作時，身體需要更多糖分產生能量，可能令血糖水平降低，出現飢餓、心跳加速或出冷汗，甚至昏迷。

2.在酷熱的環境中工作，如廚師和建築工人，因大量出汗可能導致脫水，而使血糖升高。因此，工作時應多喝水以補充流失的水分。

3.不穩定的工作模式，如輪班工作、夜班或經常跨越多個時區的職業，如醫護人員和商務公幹者，因作息時間不穩定，會影響生理節奏和胰島素分泌，使血糖更難控制。

血糖水平過低或過高會導致神志不清甚至昏迷，危害自身及他人的安全。如果患者須進行一些較危險的工作，如進行密閉空間、高空或地底工作、操作機械或在機械附近工作等，建議先徵詢醫生的意見。

防糖秘笈： 1.維持適中體重及腰圍：將BMI控制在18.5至22.9正常範圍。男性腰圍應保持少於90厘米（36吋），而女性應少於80厘米（32吋）。

2.健康飲食：每日應進食至少兩份水果和三份蔬菜，多選全穀食物取代精制穀物，減少攝入糖和脂肪。飲品可以走糖，在辦公室嘴饞時，可選新鮮水果、無糖或低糖干果等健康小食。

3.多做運動：運動可以改善胰島素的敏感性，促進肌肉吸收葡萄糖，有助調節血糖。成年人每周應進行至少150分鐘中等強度帶氧運動（如急步行）或至少75分鐘劇烈強度運動（如游泳、跑步）。

4.不吸煙、少飲酒

5.定期身體檢查：糖尿病早期症狀不明顯，建議每年進行身體檢查，及早發現和預防，別讓糖尿病悄悄靠近你。

職業安全健康局

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