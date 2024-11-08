簡化引入新藥 料有利降價

過往藥物名冊中引入新藥需由聯網「藥事管理委員會」提交申請，經第一層評估確認合適後，始上交醫管局總辦事處「藥物建議委員會」；簡化程序後，醫生只須直接向「藥物建議委員會」提交申請，委員會亦接受藥廠直接申請。醫管局亦會成立「成本評估小組」，並在「藥物建議委員會」加入醫療經濟學家，一併考慮新藥安全性、有效性及成本效益。

醫管局總藥劑師崔俊明表示，以往兩層審批有機會拖慢引入新藥時間，預計集中評審及議價可將新藥加入藥冊時間由10個月縮至5個月，醫管局亦會統計所有聯網用藥量，增加議價能力，並舉例有結石腸癌晚期藥物可因此減少三分之一藥價。他指香港引入新藥比其他地方快，本港藥物科研亦會影響內地及亞洲地區引入藥物方向，認為本港有議價能力，同時能保證藥物質素。