HPV疫苗補種計劃 12‧2展開

【本報訊】衞生署日前公布，將於下月2日開展首階段一次性人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗（又稱子宮頸癌疫苗）補種計劃，對象為就讀本港中學（包括特殊學校的中學部）中五或以上（或同等級別）的全日制女學生。衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在電台節目上表示，世界衞生組織在2022年已提出擴大接種子宮頸癌疫苗人群的建議，本港亦確認有關做法，但當時正值新冠疫情，於是將計劃延遲至今。

首階段針對18歲以下女生 劉宇隆指首階段補種計劃主要針對18歲以下女學生，至於第二和第三階段相信會針對就讀大學或就業的女性。他表示，兩針子宮頸癌疫苗已有足夠保護力，即使接種女性已超過18歲，亦不會影響疫苗保護效力，期望當局加強宣傳，讓相關群組女性都補種疫苗。

他續稱，現時本港小六女學童完成接種兩劑子宮頸癌疫苗的比率已逾九成，從公共衞生及公帑運用考慮，未必有充分理據為男童展開接種計劃，但強調會留意實際情況，相信男童最終會被納入接種計劃，但必須考慮疫苗的供應和公共資源等因素。

衞生防護中心緊急應變及項目管理處首席醫生麥懷禮在另一電台節目表示，今次計劃屬一次性，學校可以選擇安排外展隊到校接種，第二及第三階段補種計劃則會與基層醫療署合作，包括在地區康健中心為合資格女性接種，而補種計劃是自由選擇，費用全免。