日日唔夠瞓 心臟病肇因

少於5句鐘頻驚醒 高血壓風險增1成 睡眠不足會增加心臟病風險，就算周末補眠亦不能「補飛」！醫生解釋，當睡眠質素不佳，身心未能放鬆，血壓亦會偏高，若長期每晚睡少於5小時，會增加高血壓風險超過一成，建議成人每日睡7至9小時最理想，亦要培養良好睡眠衞生習慣，例如睡前不要喝咖啡及劇烈運動、盡量保持輕鬆心情等，心臟病患者則要接受治療控制病情，免得睡眠受病情影響，形成惡性循環。

香港心臟專科學院前院長、心臟專科醫生蔣忠想表示，一般人正常睡眠時血壓比日間低，但若睡眠質素欠佳，血壓未能降低，以睡眠窒息症為例，患者睡眠期間舌頭會壓住氣道，全晚會因透不過氣、血氧度降低而不斷驚醒，形容「好似畀人捏住條頸咁抖唔到氣」，血壓亦會反覆上升，有研究顯示如此會增加高血壓風險，從而令中風、心衰竭、心律不齊等風險比正常人高。

睡7至9小時最理想 蔣忠想建議，成人每晚睡7至9小時最理想，研究發現睡眠少於7小時會增加7%血壓高風險，若少於5小時更會增加11%。不過，睡眠有不同周期之分，入睡後會首先由進入「非快速動眼」（NREM）睡眠，之後會出現「快速動眼」（REM）睡眠，再回到「非快速動眼」睡眠，整晚睡眠大約會循環4至6次。蔣忠想指，一晚有兩至3小時「快速動眼」睡眠就可視為高睡眠質素，意味就算睡足8小時，也未必一定「瞓得夠」，例如翌日有重要工作或會議，整晚均不能熟睡，另外有服藥、喝咖啡等也可能導致晚上睡眠不佳。

培養良好「睡眠衞生」 要改善睡眠質素，「睡眠衞生」（sleep hygiene）十分重要。蔣忠想舉例，睡前不要喝咖啡、不要太多運動、不要進行高壓工作、盡量保持輕鬆心情，可透過聽音樂、沖熱水澡等放鬆後才去睡覺，均是良好「睡眠衞生」習慣；盡量不依賴藥物入睡。

都市人平日工作繁重、壓力大，往往睡眠不足，不少人會趁周末假日補眠，蔣忠想形容「好過無」，但要保持心血管健康，須維持有足夠睡眠，周末補眠難以補救平時睡眠不足導致心臟病風險增加，「好似捏住條頸6日，得一、兩日放鬆」。他續指，控制本身已有病情亦可改善睡眠質素，例如短頸、肥胖是睡眠窒息症風險因素，減肥能改善相關症狀，睡眠質素自然會改善；此外，心臟病患者往往因病情影響睡眠，進而影響心臟健康，形成惡性循環，接受治療治愈或控制好病情，則可改善睡眠。記者朱俊賢