瑜伽球謀殺案 控方：許金山案發時有婚外情

【本報訊】香港中文大學醫學院前副教授許金山，被指以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女案昨於高院續審。控方指，許金山承認在中大實驗室把兩個注入一氧化碳的瑜伽球帶回家，聲稱打算用來殺老鼠。但控方認為許金山是在說謊，並指出許在案發時有婚外情，此前曾跟妻子商討離婚。

現年60歲被告許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。控方昨繼續讀出開案陳詞。控方指，被告知道案發當日下午，他的妻子會獨自駕駛涉案的黃色Mini Cooper接其他子女，故特意放注入一氧化碳的瑜伽球在私家車內，並意圖殺死妻子。雖然被告可能沒預期女兒當時亦在車內，但他既有意圖殺妻但最終女兒亦因此死亡，他同樣須為女兒死亡負上刑責。

控方續指，被告在警誡下承認案發前，在中大實驗室把兩個瑜伽球注入一氧化碳帶返家用作做實驗，原打算用來殺老鼠。他曾把瑜伽球有一氧化碳的事告訴女兒，女兒知道瑜伽球內有一氧化碳，便用來自殺。

被告曾與妻商討離婚 此外，被告承認自己與其學生兼研究助理發展婚外情，兩人有共同研究有關一氧化碳的實驗，會雙雙外遊如同情侶。被告亦稱，他跟妻子曾於2013年商討離婚。控方指，被告在警誡下的說法不少是謊言，亦有證供指，死者許儷玲性格開朗，案發階段沒有迹象顯示她有情緒問題。同意事實指，2013年4月至2015年8月期間，被告跟女友曾9度外遊。案件編號：HCCC 163/2023