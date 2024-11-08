屈露宿者藏毒 6警罪成 2人申上訴期間保釋遭拒

【本報訊】8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌「屈」露宿者藏毒、拳打腳踢露宿者，又遮蔽閉路電視鏡頭。眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正等共10罪，經審訊後其中6人被裁定妨礙司法公正罪成，分別被判入獄兩年一個月至3年5個月。當中3警分別就定罪及刑期提上訴。其中兩人昨在高院申請上訴期間保釋，結果被拒。法官坦言，不認為兩人就定罪及判刑提出的上訴理據是合理可爭辯的。

8名被告是警員郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、莫志成、尹栢詩（女）、陳守業及警長林華嘉（現年29歲至47歲）。8人案發時隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊，現被停職。結果郭展昇及韓廷光受審後，面對的所有控罪均獲判無罪。其餘6人方面，林華嘉被裁定兩項意圖妨礙司法公正罪成，餘下5人被判一項意圖妨礙司法公正罪成。梁飛鵬及陳守業面對的傷人罪則脫罪。龐雋詩、尹栢詩及梁飛鵬早前已分別就定罪及刑期提上訴。

官不認為上訴理據合理可爭辯 同被判監兩年一個月的龐雋詩及梁飛鵬昨申請上訴期間保釋，但即時被拒須繼續服刑。據法官及後頒判詞指，沒有爭議的是梁飛鵬曾嘗試攀爬兩條不同的直樑。假如梁只是希望查看有否毒品等被放置於橫樑之上，在他第一次攀爬失敗後，便會意識到要將物品放於橫樑之上或將其取回，根本是難若登天；而假如借助攀爬工具放置或取回物品，則會惹人注目。他不可能在第一次攀爬失敗後，仍認為需要搜查橫樑而作第二次嘗試。

另外，法官坦言，龐雋詩驅趕昆蟲之說，則可謂天方夜譚，指出一名正在公園內執勤的警員，竟關注到3米多高的閉路電視鏡頭上所謂的昆蟲而需作出驅趕，屬子虛烏有。法官不認為兩人的上訴理據是合理可爭辯的，拒絕批出兩人等候上訴的保釋申請。案件編號：CACC 219/2024