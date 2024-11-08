劏房縱火致３母女亡 誤殺罪成６旬漢候懲

屬挑釁衝動殺人行為 死者身上逾百處刀傷 大埔一劏房於3年前凌晨發生火警，消防到場救出男戶主，以及他的女友和女友兩名年僅8歲及13歲的女兒，3母女其後證實不治。警員在死者身上發現刀傷，調查後懷疑有人斬人及放火。男戶主被指與案有關。他否認3項謀殺及一項有意圖而縱火罪，案件於今年10月在高院開審。經過13日審訊後，陪審團昨在退庭商議約4個多小時後得出裁決，以5比2大比數裁定被告3項謀殺罪罪脫，但作為交替控罪的3項誤殺罪罪成；縱火罪方面，則一致裁定被告罪成。法官把案件押後至11月12日聽取求情，被告續還押。

現年65歲被告姚委祥，在內地出生，報稱任職地盤工。他被控於2021年7月12日，在大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內，謀殺溫菊芳、賴夢芯及廖淑媛。他另被控於同日，無合法辯解而用火摧毀或損壞屬於其本人或他人的財產。承認事實指，溫菊芳終年42歲；賴夢芯終年13歲，是溫跟前夫所生；廖淑媛終年8歲，是溫跟另一位前度所生。

官表明不會是監禁一兩年 昨晨10時許，陪審團開始退庭商議，至昨午3時許得出裁決，以5比2大比數裁定被告3項謀殺罪罪脫，但作為交替控罪的3項誤殺罪罪成，並裁定是屬於由挑釁導致的衝動殺人行為。陪審團另一致裁定被告縱火罪成。法官表明，本案牽涉3人死亡，刑期不會是監禁一年至兩年，決定押後至11月12日再聽取求情陳詞。

承認事實續指，涉案美雲樓單位被劏成3間房，3名死者居於其中一間房。2020年，被告跟溫菊芳發展關係，被告搬進上述房間。事件發生後，被告亦需送院。醫生問他「啲火點嚟」，被告稱「我同老婆嘈交，偷食，我有拎刀，兩個女企喺我前面，我哋有打交」，被問及怎樣起火，被告說不知道。

控方開案陳詞指，解剖結果顯示，溫的身上有過百處刀傷。被告在警誡下稱，溫菊芳沉迷賭博，不時高額下注賭馬。案發當日凌晨2時許，溫打完麻雀回家，被告投訴她夜歸，兩人口角，期間溫嫌棄他又老又窮。未幾被告取刀斬溫，又表明要同歸於盡。被告其後縱火，屋內冒起濃煙，無法忍受衝出屋外。案件編號：HCCC 163/2023