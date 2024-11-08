深圳今年出入境人次破2億 增逾5成

【本報綜合報道】內媒周三（6日）從深圳出入境邊防檢查總站獲悉，截至當日上午11時，深圳今年已經查驗出入境人員逾兩億人次，較去年同期增長53.2%。其中羅湖、福田、深圳灣是主力口岸，單日客流量峰值分別達27萬、23.8萬、16.4萬人次。

隨着今年一系列互免簽證協定等出入境政策逐步落地，中國與新加坡、馬來西亞、泰國等多國互免簽證，同時不少國家和地區給予中國公民落地簽等入境便利，中外人員往來持續升溫。據統計，今年經深圳、汕頭等口岸入境的外國人逾221萬人次，較去年同期增長一倍以上，其中免簽來華旅遊和商貿人員分別佔比34.2%與17.8%。