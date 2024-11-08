11‧23起兩天 大熊貓孖B辦百日宴

【本報訊】港產大熊貓龍鳳胎快將誕生100日，海洋公園昨日公布，將會在本月23至24日，在海洋公園舉行「百日宴」，而初為人父的大熊貓樂樂亦已放完「侍產假」，於同日與市民及遊客見面，暫停開放3個月的「大熊貓之旅」亦會重開。而海洋公園也會直播雙胞胎的日常活動，讓市民更了解牠們的成長歷程。

海洋公園公布將會舉行連串活動，迎接大熊貓樂樂重返樂園，以及為龍鳳胎慶祝誕生百日，公園將於正門入口及「自然生態徑」附近，向入場訪客分別派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋。夢幻水都平台則會變身成最「熊」打卡位，讓大小訪客在大熊貓主題影相位合照。一對雙胞胎則由手掌般大的粉紅色「BB仔」，長大成為一對活潑可愛的大熊貓寶寶。

爸爸樂樂將與訪客再次見面 園方為了記錄牠們的生長經歷，也將舉行一場絕密相展，在「亞洲動物天地」的溫馨照片牆，訪客可重溫這對寶寶由初生時粉紅色小身軀，成長至現時毛茸茸模樣的圖集。園方亦計劃透過公園內「威威劇場」的巨型LED螢幕，實時直播雙胞胎的日常片段，包括睡覺、玩耍或探索四周等姿態。

另外，大熊貓爸爸樂樂亦將與訪客再次見面，「大熊貓之旅」暫停開放3個月後，將於11月23日起，每天上午10時至下午3時開放，直至另行通知。而海洋公園將推出大熊貓雙胞胎特別版會員證，由2024年10月1日至2025年2月9日期間購買全年會籍的會員，可於2024年12月1日起兌換印有大熊貓寶寶萌樣的特別版會員證。而市民最早於明年2月，可以與大熊貓雙胞胎見面。