大灣區航空直飛舟山往返 旅客讚慳時間

航空善信普陀山朝聖 毋須先赴寧波縮一日行程 正值「立冬」，大灣區航空獨家推出往返香港至浙江舟山的新航線昨日早上首航，前往舟山的旅客毋須再舟車勞頓。有前往普陀山拜觀音的善信稱，毋須飛往寧波再轉車船，節省時間，亦令行程縮短一日，「可以請少日假」，又稱團費較以往便宜，均大感興奮。

大灣區航空昨日起，開辦一周3對來往香港與舟山普陀山國際機場的航班。昨早約9時左右，機場登機閘口陸續有旅客與機艙服務員拍照，留下乘搭首航的美好一刻。航空公司高層及港府官員亦有拍照留念，包括大灣區航空主席黃楚標、行政總裁吳秀蘭、運輸及物流局副局長廖振新及政治助理陳閱川。

首航乘客享素食四寶飯 航班最終在昨早約11時起飛，在下午一時抵達舟山，行程只需近兩小時。大灣區航空服務貼心地為首航乘客免費送上素食四寶飯，包括毛豆、西蘭花、木耳及茄子等，包羅萬有；另有免費提供普洱茶，配上四寶飯別具特色。

本身為佛教徒的周女士及陳女士表示，過去20年，每年均會前往舟山普陀山拜觀音，每次均需飛往寧波再轉車及船前往，前後行程達4天，有時亦要夜機去。新行程減至3天，機票亦較過往便宜，令團費只需約5,000港元。

善信潘氏及黃氏夫婦則說，自2005年起已持續到普陀山拜觀音，至今已接近20年，笑稱當地十分清靜，觀音亦很靈驗，因此旅途山長水遠，來回程要「海陸空齊晒」亦不介意。他們透露隨着車程縮短，相關團費亦下調，由原本4天團6,000港元，減至3天團的4,000港元。

航班抵達舟山普陀山國際機場後，當地政府以消防車射水行「水門禮」迎接，並舉行首航典禮。黃楚標致詞時感謝兩地政府協助，令航線能順利開辦，又相信航線將成為兩地的繁榮之路及友誼之路。

廖振新則指，新航線富有商務、旅遊及文化價值，並樂見佛教徒取道前往普陀山朝聖，期望大灣區航空再接再厲，積極拓展更多航點。他更期待兩地持續合作推動「航連舟港、港通世界」，兩地發展創造更多可能性。

每周3對航班 一四六出發 大灣區航空前往舟山的航班分別在每周一、周六下午3時05分出發，周四則在早上9時35分出發；而前往香港的航班，則會在每周一、周四及周六開出，時間分別為傍晚6時10分及中午12時40分。

過往兩地未有直航時，善信要到普陀山禮佛，一般可由香港飛往寧波，但最近多數旅行團選搭夜機前往，再轉乘巴士到舟山，繼而乘船前往普陀山；亦可以到深圳機場轉乘飛機前往舟山，一般需時約3小時。

舟山是浙江省沿岸城市，由1,300多個島嶼組成，包括全國第四大島嶼舟山本身。位於舟山的普陀山乃中國四大佛教名山之一，建有多所宏偉的禪寺如普濟禪寺、法雨禪寺及惠濟禪寺等；更有高達18米的南海觀音像，是全亞洲最大的戶外觀音像，使舟山成為著名旅遊熱點，並吸引來自世界各地不少佛教信眾前往。