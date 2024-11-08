港鐵安全大使 宣傳正確用扶手電梯

【本報訊】都市生活節奏急促，不少人會在扶手電梯上行走。港鐵稱，今年首9個月，港鐵網絡共發生430宗扶手電梯意外，主要原因與乘客在電梯上行走、被他人碰撞及攜帶大型物件等有關。港鐵表示，近年在部分電梯出口位置安裝鏡頭，實時提醒職員清理障礙物，又調低較多電梯意外的車站電梯速度，未來一個月亦將安排穿着紅色背心的扶手電梯安全大使，提醒乘客正確使用扶手電梯。

安裝鏡頭 識別清理障礙物 港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲指出，港鐵網絡內有超過1,300條扶手電梯，今年截至9月，共錄得430宗扶手電梯意外，較去年同期減約20%；其中60%涉及乘客沒緊握扶手或在電梯上行走而失平衡，19%與攜帶大型物件有關，被他人碰撞則佔10%；有關數據只記錄有受傷的個案，故實際扶手電梯意外或更多。她續指，扶手電梯意外通常在大型轉車站及非繁忙時間發生，曾有長者傷勢嚴重，需入院治療。

港鐵早於2009年，已開始宣傳「緊握扶手 左右企穩」的訊息。李婉玲表示，「左右兩邊企定」可以善用扶手電梯的載客量，避免右邊大排長龍，變相延長輪候時間。她亦提到，過往曾有女童因在電梯上讓路予其他行人通過，繼而失平衡向後倒，導致5名乘客一起跌倒。

李婉玲稱，近年港鐵亦透過科技，提升扶手電梯安全，包括應用扶手電梯障礙物識別系統，於部分電梯出口位置安裝鏡頭，一旦偵測外來物，系統會發出警報提醒站員處理，現時金鐘、鑽石山及南昌等車站，逾70條扶手電梯均有安裝。

此外，港鐵平衡疏散及營運需要後，亦調低200多條較多電梯意外的車站電梯速度，包括上水站。她指港鐵會繼續從多渠道推廣扶手電梯安全，包括未來一個月安排穿着紅色背心的扶手電梯安全大使，於不同車站宣傳正確乘搭扶手電梯的方法，並協助有需要人士使用升降機。