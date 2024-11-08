大埔梧桐寨冧樹奪命 裁死於意外

是次研訊對象為死者丘玉生，他終年64歲。研訊由死因裁判官周至偉，連同5人陪審團一併審理。2022年10月28日，死者被樹砸倒送院，搶救無效。死因裁判官周至偉昨引導陪審團時指，陪審團可考慮死者死於意外或死因存疑。陪審團昨退庭商議一小時後，一致裁定死者被自己鋸下的枯樹擊中頭部，因頭部受傷而死，屬「死於意外」。陪審團同時向地政總署建議加強樹木投訴個案的透明度，避免投訴人自行處理構成危險。陪審團另建議官方利用明確的標語及圍封措施，避免市民進入高危地點。

據死者兒子作供指，死者生前任職港鐵站務員。梧桐寨村丘姓村代表供稱，2019年開始，本案塌下的樹木有樹枝跌下，樹枝直徑長達7、8吋。村民向相關部門反映，獲回覆說沒有即時危險。死者是村代表，他擔心在附近拜神的長者會被樹壓中，遂自告奮勇去修剪樹枝。鄭姓村民稱，死者事發前曾向他借用電鋸，表示打算清理樹木。事發當日，他到場時，本案塌下的樹木已被鋸開。期間樹木突然倒塌，擊中相隔兩呎外的死者，死者隨即倒地流血。古姓村民則指，涉案的樹被風一吹，就會跌下如手臂一樣粗的樹枝。他依執法部門建議，用繩包圍，以寫有「危險」字樣的紙皮作告示。事發當日，古和其他村民，擬用繩固定已鋸的樹木，期間見到死者倒地。案件編號：CCDI 1075/2022