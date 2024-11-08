96街市攤檔招租 11‧14可申請

【本報訊】當局昨日公布，將22個公眾街市內合共96個攤檔，試行以先到先得方式，讓公眾申請租用，市民須於本月14至18日（周六及日除外）內按申請攤檔街市所在地區，到指定辦事處進行申請手續。

租期3年 可售賣乾濕貨 食物環境衞生署9月分別就港島及離島區和九龍區合共22個公眾街市，舉行攤檔公開競投，持續空置達半年以上的攤檔以市值租金80%作底價競投，空置達8個月以上的攤檔則以市值租金60%為底價。署方表示，其中96個於競投中未租出攤檔，將供市民申請租用3年，租約由明年1月1日起生效，約滿後檔戶無續期權利，可售賣貨品涵蓋凍肉、鮮肉、鮮魚、水果、蔬菜、即食食物、食物類乾貨及濕貨、非食物類乾貨及濕貨等，每月租金則視乎個別檔位大小、位置、空置期和最近公開競投的優惠底價而定。

署方指，年滿18歲並通常居於香港的人士均可申請租用，現有攤檔承租人可在同一街市選租一個攤檔，而任何透過2022年8月後的街市公開競投成為檔主之人士，亦可參與選租同一街市攤檔，但必須於所選租攤檔租約生效日期前，把現有攤檔騰空交回。