房屋階梯零碎分散 製造斷層置業維艱

惡性循環 政策畸形 議員獻計推租置2.0 基層市民上樓難，置業更難。立法會昨通過進一步完善房屋階梯的議員議案，有議員批評公屋政策無助市民向上流動，更出現畸形的狀況，反而加重房屋的需求；亦有議員指資助房屋政策未能充分照顧到夾心階層，特別是年輕人收入上升仍遠遠追不上同期的樓價，導致房屋階梯出現斷層，不利私樓市場的發展，更有議員建議銀行考慮延長按揭供款年期，減輕供樓人士負擔。

議員陳學鋒指政府多年來把房屋階梯愈分愈細，由最初始的徙置區、公屋、居屋，發展至綠置居、過渡性房屋、簡約公屋、簡樸房、首置盤或其他房屋，他質疑這些零碎和分散的階梯，是不是真的可以幫助市民向上流動。

他指政府的公屋目標，是通過低廉租金讓居民居住一段日子後能儲一筆資金，繼而買居屋或換私樓，向上流動。可是一個四口家庭入住公屋20年後，一旦子女踏足社會謀生，入息隨時超標，從而跌入房署的富戶政策。若果剔走家人以符合租住資格，離開公屋的家人倘沒有足夠經濟能力置業，除了租屋就惟有輪候公屋，結果還是增加房屋需求。他形容狀況是畸形的，政府應優化制度，建議推出租置2.0，讓住戶先租後買。

籲銀行延長按揭供款年期 金融界議員陳振英指房委會過去推出的租者置其屋計劃，可提高整體香港人擁有自置物業的比例。他促請政府加強租置屋的管理，積極梳理混合業權帶來的問題，相信優化之後重推的租置公屋，可以讓部分公屋住戶的業主夢成真。此外，他又指香港土地短缺及使用率低，造成私樓市場房價高和欠缺土地建公屋等一系列房屋問題。建議政府應多管齊下造地，例如開發郊野公園邊陲地，開放邊境禁區用地等。

在資助房屋政策方面，議員容海恩認為未能充分照顧到夾心階層，特別是年輕人收入上升仍遠遠追不上同期的樓價，導致房屋階梯出現斷層，影響社會向上流動，亦不利私樓市場的長遠健康發展，政府更應該取採取積極的措施，降低夾心階層置業的門檻，例如延長居屋按揭擔保期，優化居屋抽籤制度，增加多次抽籤，推行共享業權，先租後買等計劃，又或者提供置業貸款及放寬強積金提取作為首期，協助更多的市民實現置業夢。

保險界陳健波建議銀行考慮延長按揭供款年期，減輕供樓人士負擔。他指大部分銀行以「70減樓齡」計算可批出的按揭年期，其實本港不少樓齡達40至50年的大廈保養情況理想，認為可考慮按樓宇質素，延長貸款年期多5至10年，相信可激活私樓市場。

房屋局局長何永賢回應指政府希望公屋租戶可以聚積財富從而向上流動，所以富戶政策是適用在公屋居住滿了10年的住戶，讓他們有足夠的時間休養生息，當租戶累積了一定的資本，就可以遷出他們的單位以確保公屋資源可以聚焦地分配給更有迫切住屋需要的人。

30歲以下單身申公屋減半 對於輪候公屋的人數，她指在這5年來顯著下跌，一般申請者的數目較2020年下跌了20%；30歲以下的一般申請者的下跌數字是46%；單身的30歲以下申請者的新增人數也下跌50%，可見公屋申請隊伍已有所消化，青年人也會看到有其他更好的選擇。

至於協助夾心階層解決住屋問題，她指公屋和私樓之間的資助出售單位和首次置業的項目就是協助有需要的市民置業，當局會持續檢視供應量和銷售的安排以回應市民的訴求。