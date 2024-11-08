東九綠色運輸系統 迄接35意向書

【本報訊】東九龍集體運輸系統討論多年。運輸及物流局與路政署於8月29日就東九龍智慧綠色集體運輸系統項目，邀請相關系統供應商及營運商提交意向書，至昨日截止，共收到35份來自本地、內地及海外公司的意向書。

路政署發言人表示，意向書所收集的意見除了讓路政署可進一步掌握市場的意向及能力，亦有助他們對項目的技術範疇有更確切的了解，署方會隨即就這些意見進行分析，為日後敲定項目的技術細節包括走線、推展方式及財務安排等作參考。

發言人續說，政府於今年《施政報告》提出會繼續推展東九龍智慧綠色集體運輸系統項目，目標爭取於2026年就項目招標及於2027年批出合約。此外，署方稱會參考意向書所收集的意見，檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能性，期望進一步縮短項目的整體推展時間表。

穿梭彩虹油塘 擬設8車站 東九龍智慧綠色集體運輸系統全長約7公里，擬設8個車站，初步走線會由港鐵彩虹站至油塘站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，為觀塘上坡地區提供便捷的接駁交通服務，改善東九龍的交通，釋放發展潛力。政府建議項目由單一機構負責系統的詳細設計、建造，以及約20年至30年的合約期內的營運及維修保養，並在合約期結束時將處於良好運行狀態的系統移交政府。