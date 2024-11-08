將軍澳屯門批地存放 仍可泊36斗

【本報訊】環保斗亂放不但阻街，早年曾引致多宗交通意外，政府亦成立「管理路旁環保斗聯合工作小組」，統籌政策局及部門加強管理和管制路旁環保斗工作，並揀選將軍澳及屯門兩幅用地，以短期租約形式供業界存放200個環保斗。環保署向本報披露，兩處仍有空位存放約36個斗。

環保斗多數為鐵製長方形的開頂櫃，通常放置在建築工地或正進行裝修工程的處所附近，暫時存放建築和裝修廢料，曾在2015年至2017年引致15人受傷。其後當局為了減低路旁放置環保斗對周邊環境及道路交通的影響，透過提供兩幅用地供業界存放環保斗。

環保署：青衣大嶼山覓址增存量 環保署透露，位於將軍澳第137區填料庫旁的用地可存放約120個環保斗，現時平均使用率約90%；位於屯門小冷水的用地可存放約80個環保斗，現時平均使用率約70%。參考數據，將軍澳用地仍有空間存放12個環保斗；屯門用地則可放24個斗。當局早前又提到在青衣覓得空間存放約20個環保斗，大嶼山亦有地方可探討存放環保斗，料能存放約100個。

另外，當局又推出「環保斗自願管理制度」，提升其相關業者的作業水平，協助遵從相關指引及減低道路交通意外風險，例如要求在環保斗兩端裝上黃色閃燈、及塗上鮮黃漆油，亦要有布帳掛鈎以便工人蓋好廢料，但制度沒有規管環保斗的運作，如環保斗的放置地點。