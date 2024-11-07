筆下風雲：馬斯克重注押中寶

美國大選幾近塵埃落定，特朗普率先宣布勝選，將在未來4年重掌白宮。是次選舉證明，所有選前民調都不可信。選前賀錦麗支持度一直領先特朗普，後段特朗普發力，但亦是打成平手而已，因此被形容為美國史上選情最吃緊的一次選舉。然而開票後令人大跌眼鏡，賀特二人的得票數字並不吃緊，而是一開始便由特朗普領先。

是次選舉結果，亦證明美國富商、特斯拉執行長馬斯克眼光獨到「押中寶」。他為這次選舉成立政治行動委員會（PAC），選後表示還會繼續存在和運作，為中期選舉做準備，勢要在政治上發揮影響力。種種迹象說明，這位全球首富在力挺特朗普之外，最大目的是要建立一個政治機器，成為造王者，甚至主導「深層政府」運作。

商人逐利，無寶不落，在這方面馬斯克和特朗普可謂臭味相投、一拍即合。他為了支持特朗普和共和黨議員的競選，至今已砸下超過1.3億美元。單是為挺特朗普而天天搞百萬美元大抽獎，已叫全世界側目。特朗普在發表勝選演說時，亦特別提到馬斯克是美國天才，必須予以保護，特斯拉股價應聲上升。這位全球首富將在美國政壇發揮何等影響力，拭目以待。

一個人有了錢，自然希望擁有權力。而權力要真正落到實處，沒有甚麼比取得政治影響力更實際。馬斯克野心勃勃，由特斯拉到SpaceX、由電動車到太空科技，他逐一染指。由此可見，除了造王，他亦希望藉着政治影響力，為其產業發展拆牆鬆綁，減少政府干預和監管。

總而言之，世上沒有無緣無故的愛，首富砸巨款瞓身支持總統候選人，當然不止政見相合這麼簡單，最重要是收回十倍、百倍以至千倍的利益回報。