強詞有理：動物園祭祖

在網上看到一則笑話，有人問台獨分子：你們一直否認自己是中國人，那你們的父親、祖父到底是哪裏人？對方回答：人是猿猴演化來的，難道要去動物園祭祖？聽起來很荒謬，卻是真實的對話，台獨分子的思維邏輯確是常人無法想像，這種數典忘祖的人大概也只能去動物園祭祖了──或者猿猴也不願承認有這種不肖子孫。

最好笑的是，最近香港歌手在台灣演唱會中唱了一首《中國人》，綠營如喪考妣，那位曾指大陸高鐵「沒有靠背」的王義川質疑「有誰聽過這首歌」，「歌詞和舞台設計都好中國」。其實這首歌已經傳唱了將近30年，作曲、填詞和編曲都是台灣人，是百分百的「台灣製造」，「靠背哥」沒有聽過這首歌，那是因為自己孤陋寡聞，正如他不知大陸高鐵有靠背一樣。井底之蛙不知自量，偏偏喜歡高談闊論，不丟人現眼才怪。當然，台獨分子最大特點就是鮮廉寡恥，為了吸引眼球，根本不在乎丟不丟人。

正如有人所說，當愚昧成為主流，清醒就是犯罪。在民進黨長期洗腦之下，台灣社會愈來愈愚昧，也愈來愈走火入魔，「中國人」固然不許提，甚至祖籍也說不得。早前台灣藝人林依晨在大陸電視節目中遇到老鄉，只是說了一句「我也是成都人」，因為其爺爺就是從成都遷往台灣的「外省人」，結果卻遭到綠營網暴，連大學老師也與其割席，這種社會是不是很恐怖？以前台灣身份證有「本籍」（籍貫）一欄，後來刪掉了，許多台灣人也就丟了根本。佛家云：「天雨雖大，不潤無根之草；佛法無邊，難渡無緣之人。」說的就是這種無根無緣之人。

人們只是覺得奇怪，既然民進黨當局千方百計推動「去中國化」，企圖割斷與大陸所有關聯，為何不索性放棄中文漢字？他們的姓氏都是中國人祖先傳下來的，為何還不改掉？另外，台灣民眾信奉的媽祖、玄天上帝、關公、保生大帝等神祇皆是來自大陸，到底還拜不拜？

頭腦稍為正常的人都知道，不管民進黨當局如何折騰，也無法徹底割斷與大陸的聯繫，起碼經貿方面就不可能「去中國化」，失去大陸市場，台灣經濟不死也殘。賴清德自稱「務實台獨工作者」，卻始終不敢推動法理台獨，不就是因為心虛膽怯嗎？井蛙就是井蛙，除了自嗨，沒有其他本事。