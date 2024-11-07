坦言集：衝突不可免

無論是誰當選美國新總統，中美競爭與矛盾不可解，且會進一步惡化。

中國已擺脫美式錯誤的發展戰略模式，不以金融化的暴利目標來替代工業化。中國堅持工業化繼續發展，擴大科研、增加投入，要求不斷的升級換代，改善生產效率與效益。由於工業化的就業功能、科技、生產與收入消費互相推動，中國在競爭力提升的同時擴大出口增加進口，形成更大的跨境產業鏈和大市場，形成良性循環。其中關鍵是科技、生產工藝和管理手段的不斷改良，實現了不斷更新學習，在「從做中學習」（Learning by doing）的實踐原則。中國能從落後趕上美國西方，便是強大的投入、學習與實踐的作用。

相反地，美國在全球霸權底下，過去幾十年追求資本暴利，去工業化來金融化，倚賴進口，因缺乏本地生產，新技術在本國難以落地轉化為生產力，反而與產業外移一併轉移至生產為主的國家，特別是中國。美國集中國防工業和高尖技術如半導體，但英特爾也讓步於後起的台積電。英特爾省了投資，卻失去技術升級動力，技術領先地位被取代。

若美國能控制產業外包生產的國家，如日韓，美國本土的去工業化會是擴大了生產體系的範疇。可惜連日本歐洲也去工業化，全球製造業集中於中國，中國不斷地加大投入強化學習來提升。美國沒法控制，中國也在貿易方面反客為主，更強化本土資本和國家控制的進一步工業化發展。美國用去工業化扶植中國，本想中國替美國打工，讓美國不勞而獲賺取暴利，且控制中國的工業。結果中國獨立自主地壯大了，反成為美國的競爭對手。工業已超越美國，威脅到美國霸權的經濟和生產基礎，美國的金融化吃不掉中國，便引發本身的金融危機，政治社會的系統危機。

由於工業化與去工業化的取捨不同，中美的經濟競爭力優勢被扭轉過來，美國即使現在再工業化，機會不大，連國防工業亦失去原來的生產和發展優勢。這樣不同的發展趨勢，即使中國怎樣不去挑戰美國，但因經濟愈來愈大的差異，中國對美國的挑戰便從經濟伸延至其他領域。中國不稱霸，中國的發展卻破壞美國霸權的基礎，除非中國拱手把主權讓給美國，甘心為日本式的美國新殖民地。中美矛盾不可解，誰當美國總統都不可能改變這個大局。