醫健：老有所醫：靜坐以養生

近年很流行靜坐。現時靜坐有很多不同的名稱，例如打坐、靜觀、冥想、禪坐、內觀等；常與觀息法、呼吸法等並行運用。

靜坐是指閉上眼睛坐着不動一段時間，腦中清空不存在任何思想，心中是無所求的狀態，與此同時觀察自己自然的呼吸，內觀自己當下的情緒和感受。除了坐在椅子上，跪坐、雙盤或單盤坐亦可以，坐姿宜注意脊椎挺直，肩膀及手臂要放鬆，頭頂向上頸椎伸直，下顎微向入收不向外撓便可以。

到底靜坐如何能幫助我們呢？靜坐其實是養生的方法之一。通過靜坐練習，可以培養心中正念，從而尋回由自己掌握情緒的主動權，亦即做自己情緒的主人。中醫經典《黃帝內經》中有謂：「恬淡虛無，真氣從之」，意思是指當人心無旁騖時，便不事外求，心中寧靜致遠，不妄作勞，從而便可以保養真氣，並且能調攝精神情志。

冥想可治療慢性疾病 另外，《莊子》中有云：「靜然可以補病」，意思是安靜可以調養疾病；道教《清靜經》中有曰：「人能常清靜，天地悉皆歸」，指出人在靜的時間可以與天地能量相應，天地的力量會回到你生命上來。而現代的科學家近年亦已證明靜坐或冥想是可以治療很多慢性疾病，例如情緒病、胃痛、失眠、心律和血壓等都市壓力病，對這些病症的實效，近年我在診所已證明了其實用性。至於在呼吸方面，只需要跟隨自己自然的呼吸速度已足夠，如想提升級數，亦可採用腹式呼吸進行。

練習靜坐後會有甚麼不同？靜坐是養生法門之一，定期的練習有助放鬆因長期壓力引致的緊張情緒、提升覺知的敏銳度、提升腦部清晰度和記憶力等。靜坐要求的時間不需要長，每日一至兩次，每次10分鐘已足夠。

「聖人不治已病，治未病」，「治未病」的意思就是指養生，提醒世人「未病先防」和「預防勝於治療」的重要性。今天介紹了靜坐，是很實用易做的養生法門，希望各位讀者都能嘗試實踐。

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註冊中醫師馮曼娜