無病徵高風險群 團體供500額篩查肺癌

【本報訊】肺癌是本港最常見及頭號致命癌症，逾半患者確診時已是末期，增加治療難度。有關注組織本月起推出免費肺癌篩查計劃，為期一年，為500個合資格人士提供低劑量電腦掃描檢查（LDCT），旨在協助無明顯病徵的高風險人士及早發現肺癌並進行適切治療，提高存活率和根治機會，同時減輕醫療成本。

根據醫管局癌症資料統計中心最新數據，本港2021年錄得5,978宗肺癌新症、4,037名患者死亡，為所有癌症之首；同年56.9%個案確診時為第4期、12.9%為第3期。癌症資訊網慈善基金於上周五（1日）至明年10月推出肺癌篩查計劃，當中50歲至75歲、持有效香港身份證、血親曾患上肺癌的高風險人士，經評估後可免費接受由認可私營醫療服務提供者提供一次低劑量電腦掃描檢查，以及檢測前後各一次專科醫生評估諮詢，名額500個。

定期掃描檢查 降低死亡率 香港肺癌基金會創辦人、心胸肺外科專科醫生司徒達麟表示，肺癌早期徵狀往往不明顯，當患者出現持續咳嗽、痰多、氣喘或咳血等明顯病徵時已屬晚期。而且非吸煙人士及健康生活人士也有機會患病，因此肺癌篩查的關鍵在於能早期發現病灶，提高根治機會。他指出，近年醫學界發現低劑量電腦掃描是目前最有效的肺癌篩查方法，能夠在尚未出現任何症狀時及早發現異常。多項國際研究亦顯示，肺癌高危人士定期進行低劑量電腦掃描篩查，能顯著降低死亡率，且大部分患者早期接受手術治療，能達到更好治療效果。

癌症資訊網慈善基金則表示，肺癌篩查除了能降低患者死亡風險、減輕照顧者負擔，亦能夠減少晚期肺癌所帶來的醫療壓力及資源負擔，惠及更多潛在患者。基金期望社會能加強推廣肺癌篩查，並建立完善診斷與治療體系，讓市民享有更全面健康保障。

62歲的退休小學教師Rosita，四姊妹中兩人罹患肺癌，她自己則於2021年9月確診乳癌並切除右乳。她於同年接受低劑量電腦掃描檢查再確診肺癌，並接受切除手術，化驗結果顯示其淋巴未受影響，確定為第一期肺癌，毋須後續輔助治療。她表示，對於高風險人士及肺癌患者家屬，普通X光檢查並不足夠，慶幸自己能夠及時透過低劑量電腦掃描發現早期肺癌，避免病情惡化令治療變得複雜。