殘奧雙金擬用膳吃「閉門羹」 餐廳拒輪椅客捱轟

認衰稱無歧視 苦主何宛淇： 咁嘅態度點得 巴黎殘疾人奧委會「雙金」得主何宛淇日前擬在銅鑼灣餐廳用膳，但慘食「閉門羹」，被侍應指「輪椅阻住大家行」。何坦言其輪椅不大，店內亦非坐滿客，大呻難怪愈來愈少人在港消費，「今時今日咁嘅服務態度點得」。該餐廳負責人昨日回應事件時致歉，強調並無歧視，又說一直有招待輪椅人士，歡迎何再來光顧。關注殘疾人士組織對事件感失望，促加強員工培訓及設計相關友善設施。

何宛淇在其社交平台分享，在銅鑼灣打算到泰式餐廳「Ayutthaya （泰國大城船麵）」吃飯，見到店內客人不多，走廊亦算寬闊，正當打算進入之際，遭到侍應阻攔，「我哋間餐廳冇位畀輪椅」。縱使何指其輪椅細小不阻位置，侍應仍堅持輪椅會阻礙其他食客，並不放行。何最終只能無奈離去。

她又大呻，店舖服務態度之差，難怪愈來愈少人在港消費，又引用政府宣傳好客之道的金句「今時今日咁嘅服務態度點得」。貼文引發網民熱議，不少網民批評該食肆涉嫌歧視，認為餐廳有足夠空間予輪椅人士進入，「金牌運動員嚟幫襯都唔做生意，睇嚟真係好唔憂做。」

「Ayutthaya」負責人回應事件時致歉，承認處理、溝通及解釋不足，指餐廳過往有招待可摺疊輪椅人士，當時應嘗試安排位置予何宛淇，重申並沒歧視何，又說會檢討安置輪椅人士的流程，亦歡迎何到餐廳光顧。該店經理則說，當時店員只是想何宛淇「摺一摺個輪椅」，並非拒絕她入內，相信店員性格較急促，引起誤會。

團體炮轟 促加強員工培訓 香港復康聯盟認為事件疑涉歧視，又引述何宛淇指事發時餐廳客人不多，通道足夠寬闊，相信何遭拒入內是餐廳員工對殘疾人士缺乏認識。聯盟希望飲食業加強員工培訓，支援殘疾人士，並設計殘疾人士等人均可通用的設施。

社會福利界議員狄志遠表示，平機會雖有向餐飲業發出支援殘疾人士用餐的指引，但沒有法律效力，不少因為店舖及成本限制而未有執行，而部分店員對殘疾人士服務態度惡劣，例如說輪椅人士「阻住人」，並認為當局短期內可推出殘疾人士友善食肆認證計劃，長遠可討論立法規管。