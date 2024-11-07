墮亡棚工無勞保 孤寡頓失依靠

【本報訊】土瓜灣日前發生奪命工業意外，一名搭棚工人在工廈外牆拆卸棚架時，在高空連狗臂架墮下平台，傷重不治。勞工處高度關注此宗致命意外，正全速調查。死者的妻子及其胞弟，昨天由工權會職員陪同到葵涌公眾殮房認屍，並到事發現場拜祭。道士在場進行儀式時，死者妻子一度抽泣。據悉，死者為家中經濟支柱，遺下妻子和一對年幼兒女。工業傷亡權益會估計死者使用半身式安全帶，呼籲當局考慮淘汰或禁用。

據了解，林姓死者與妻子結婚約10年，育有就讀小學的8歲兒子及就讀幼稚園的4歲女兒。林為家中經濟支柱，妻子從事兼職工作。林氏一家早前獲派元朗公屋單位，仍未進行裝修，但已付裝修費訂金。夫婦除了照顧子女，亦要供養父母，手上的現金流不多。林氏現暫住林母家中。新屋裝修原本由丈夫負責，惟他突然離世，林妻倍感徬惶。長子已得知父親離世，感到不開心，幼女則暫時未知道。

死者從事搭棚工作10多年，據了解，棚架工人在購買勞工保險往往遇上困難。由於沒有勞工保險，約兩年前，死者與3名同事自組小型搭棚工程公司，但死者同時受薪，其身份類似「受薪董事」。意外後，與死者為「老友」的3名同事情緒激動，至於工程公司有何安排，則暫未有方案。

團體促禁用半身式安全帶 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，行內常用半身式安全帶，但不是合適的防墮裝置，如果工人真的跌下來，半身式是會扯到他，下墜力會弄到腰部或各樣。所以要去考慮這一種究竟是否應該淘汰或禁止使用，或者可以使用半身式安全帶的話，應該要有統一標準。她又稱最主要問題是救生繩，安全帶必須與救生繩同步使用，才會發揮防墮功能。她指即使穿俗稱「褲仔」的半身式安全帶，但「褲仔」沒有連結救生繩或者俗稱「羊眼圈」的吊環螺栓，故須確保安全帶扣在穩固位置。