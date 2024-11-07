亞洲大學排名 港大屈居第二

【本報訊】國際高等教育研究機構（QS）昨日公布「2025年亞洲大學排名」，北京大學居首，香港大學連續第二年列亞洲第二，在本地大學中排名最高。港大表示，相信作為亞洲一所國際化的大學，其在最新排名中的優秀表現，將有助實踐政府倡議的「留學香港」品牌，把香港打造成為國際專上教育樞紐的政策方針。

城市大學則在984所入圍大學中位例全亞洲第10，排名較去年躍升7位，同時位例全港第3。校長梅彥昌指出，城大近年的大學排名節節上升，今次更打入亞洲10強，彰顯大學在學術科研方面穩步向前，力求創新卓越。城大將繼續推動富啟發性、互動性和創新性的教育，吸引全球優秀人才，培育更多具備全球視野的未來領袖，為打造「留學香港」品牌和建設香港成為國際專上教育樞紐作出貢獻。

理工大學亦在排名中取得佳績，較去年躍升6位至第17位，躋身亞洲前20位。校長滕錦光指對此感到鼓舞，理大矢志成為一所創新型世界級大學，一直在教育、科研和知識轉移方面追求卓越，未來將加強與全球各地夥伴的聯繫與合作，以期在世界高等教育的舞台上扮演更加重要的角色。他指大學亦將配合政府打造「留學香港」品牌，推動香港發展成為國際專上教育樞紐。