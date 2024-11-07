香園圍延通關時間 兩地正商討

【本報訊】大批港人北上消費，香園圍邊境管制站出入境人次屢創新高。議員陳月明昨在立法會口頭質詢政府研究如何疏導人流，當局回應指正與內地商討延長香園圍口岸通關時間。此外，政府指正爭取於今年內與深圳當局就北環綫支線推展安排達成共識，由港鐵公司在明年年初展開詳細規劃及設計。同時，又會為擬議的北環綫東延綫及新界東北綫籌備推展工作，市民及旅客可利用兩線前往文錦渡口岸及香園圍口岸。

當局指在剛過去的周末，香園圍口岸錄得10萬人次過關，周末平均有8萬人次，平日7萬人次，已超過口岸設計容量，入境處已在出入境大堂加設流動櫃位及e道自助過關。

議員陳克勤促延長通關時間及長遠而言考慮擴建口岸，當局指正與內地商討延長通關時間，但需考慮雙方人手及交通等因素。

停車場改半小時前預約 對於有關管制站的非禁區範圍設有兩個收費公眾停車場，當局指政府產業署計劃優化公眾停車場的網上預約系統，由目前只接受兩小時前預約，改為半小時前預約，預計在今年底或明年初落實。當局又指將於明年落實沙頭角口岸重建方案，初步研究在各自的邊境興建大樓，並實施「合作查驗、一次放行」。