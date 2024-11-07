機場三跑分階段運作 加強使用率

【本報訊】香港國際機場三跑道系統將於本月28日啟用，香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰表示，三跑系統啟用後將分階段運作，其中北跑道將主要用作飛機降落、中跑道則主要用作起飛，而南跑道則有升有降，分工能令跑道達最高使用率。

擴建後的二號客運大樓將於明年底逐步開放啟用。他提到機管局今年6月推出計劃鼓勵航空公司增加航班及航點，截至今年9月已增加8間航空公司、11條航線，預料三跑開通後，有望增加早機去晚機返等黃金時段的航班。

跑道馬拉松 或成女子10公里世界紀錄

此外，機場將於本月17日舉行「機場‧渣馬︰三跑道系統十公里國際賽」，屆時將有1.2萬名參賽者於機場中跑道奔馳，賽事期間機場南北跑道將如常運作。姚指當日機管局及田總將合共動員超過2,000名人員協助，政府及機場工作人員亦會在場，確保不會影響飛機升降。他透露比賽當日將有樂隊及DJ演出，又設有特別的飛機等設備供跑手拍照留念。姚又指，是次賽道非常平坦，彎位亦不多，希望有機會製造女子10公里世界紀錄。