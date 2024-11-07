出招助中小企 銀行Call Loan唱反調

【本報訊】本港不少企業面對巨大生存壓力，政府稱3月推出的9項措施支援兩萬間中小企，涉及440億元信貸額。但有議員指現時執行的銀行沒有大局觀，「上有政策、下有對策」；亦有議員指有銀行「陽奉陰違」繼續「Call Loan」，令政策不能落實。

議員梁美芬昨在立法會上關注中小企業認為政府處理各項資助計劃申請的時間長且程序複雜、令他們融資困難。她指監管機構有大局觀救企業，但執行銀行「上有政策、下有對策」，具體技術人員審批個案並無考慮目前經濟情況。

會計界議員黃俊碩指營商環境「只有更難、沒有最難」，關注當局金錢以外的措施。商務及經濟發展局副局長陳百里回應指本港暑假曾舉行香港好密切促進電商平台，未來會繼續舉辦，着重內地及東盟市場。

地產及建造界議員龍漢標則指現時仍有銀行向有本身抵押品、覆蓋的公司追討貸款，認為銀行「陽奉陰違」，反映金管局指示去到銀行落不到實處。

當局稱有與銀行交流 陳回應指，政府施政方針有8項措施支援中小企，金管局3月亦有9項措施，今年8月中小企融資專責小組又有370億元款項。他指兩萬間中小企、涉及440億元信貸額從3月的9項措施受惠。他又指積金易平台就10萬元以下的申請現時只需30個工作天，快了一半；BUD專項基金亦有重新設計網頁及表格，增加圖像解說及成功個案分享，並改為可網上申請。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂則指現時融資專責小組會和銀行作對接，亦會就個別個案作討論。他指截至9月份的會議，與會銀行均表示沒有修改相關實施準則。就議員林健鋒關注相關數字，他指相關小組8月成立、9月開會，措施10月才推出，因此會再收集數據。