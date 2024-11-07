舉報公屋濫用 房署稱成效更佳

【本報訊】房委會將於明年1月推出「善用公屋資源獎勵計劃」，有聲音擔心此舉令公屋戶「篤灰」成風。房屋署署長羅淑佩昨日表示，有數據顯示經市民舉報所發現並收回公屋的個案，更能有效提供線索。而彩虹邨重建方案上周出爐，她指距離第一期遷置仍有約4年時間，提早公布方案是希望居民有心理準備，讓他們在過程中參與。

羅引述數據表示，在去年首階段8.8萬戶申報個案中，在土地註冊處作配對後，報稱沒有在本港擁有住宅物業的住戶中，發現部分戶主或者家庭成員擁有物業，百分比大約是0.5%；但在同一時間收到的舉報個案中，找出有住戶擁有住宅物業的成功率約有1.5%，反映舉報方法更能提供線索，協助署方提升打擊濫用公屋的效率。

重建彩虹邨 研保留打卡位 至於彩虹邨重建方案要分成3期重建，整個重建方案預計需要約15年。羅稱提早公布方案希望居民有心理準備，掌握搬遷情況並及早安排。而對於外界希望保留彩虹邨的七色籃球場和外牆等打卡點，羅稱如果在重建過程中不清拆，將無法達致重建後增加單位供應，但強調建築師團隊會認真思考，如何在新彩虹邨重現這些打卡位。