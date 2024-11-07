蘋果日報有限公司清盤案 押至明年2月訊

【本報訊】由黎智英創立，現已停刊的《蘋果日報》之相關公司蘋果日報有限公司，於今年4月遭兩名前員工入稟高院作清盤呈請。案件昨在高院聆案官席前再提訊。有自稱代表蘋果的男子出庭應訊，但因非公司董事，法庭拒絕讓他代表蘋果。由於需等候黎智英涉違國安法審訊裁決，故案件押後至2025年2月12日再提訊。

男子自稱代表 遭官拒絕 兩名呈請人分別是陳漢榮及楊于澄，答辯公司是蘋果日報有限公司。據入稟文件顯示，被呈請清盤的公司位於德輔道西香港商業中心一單位。答辯公司昨由黃國民（音譯）代表。他本身坐於律師席，但被法庭問及下才表示，自己既不是律師，也非公司董事，聆案官因此邀請他到證人席旁聽，亦表明他無權代表答辯公司。

代表呈請人的大狀透露，兩名呈請人是答辯公司的前員工，相關部門已就事件向答辯公司約600名前員工付錢。而壹傳媒黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司被控違國安法正受審，答辯公司的資產被凍結。呈請方同意，由於審訊結果或會影響是次清盤呈請，故希望申請把案件押後至裁決完成。考慮到該案排期於11月20日續審，預計尚餘30日審期，希望本案押後到明年2月再審理。聆案官最終把本案押後至2025年2月12日再提訊。

上述涉及壹傳媒黎智英等4名被告，同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控方已完成舉證，法庭裁定表證成立，案件會在11月20日續審，屆時預計黎智英會出庭自辯。至於同樣由黎智英創立的壹傳媒，於2021年6月被財政司司長經委任調查員調查集團業務後，入稟高院呈請壹傳媒清盤，並於同年12月獲高院頒令清盤。案件編號：HCCW 216/2024