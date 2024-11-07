議員開火 民生憂難投訴多 政出多門鬥交波

鼠患違泊店舖阻街 簡單問題遲遲未解 本港深層次問題未解決。立法會昨通過有關切實排解民生憂難的議員議案，但有議員直指包括鼠患等問題遲遲未解決，原因之一是政府政出多門卻又權責不清，處理投訴又互相推諉，另有議員直指打工仔的購買力持續下降，基層市民只有節衣縮食，劏房戶未脫困，可見扶貧政策不到位，亦有議員指房屋、醫療、貧窮及長者等問題，用「老辦法」難以提升整體效益。

提出議案的議員江玉歡指改革、社會及凝聚力3者需有良性互動，基層改革不應成為社會包袱，政府應制訂系統性長遠政策、釋放勞動力。就人口老化，她指未來會有更多人成為照顧者，政府應以改革眼光運用社區力量建立照顧者友善社區；同時認為殘疾人士建立全勞動者公平就業環境。

議員倡倣效內地 整合平台指揮 民生無小事，議員陳紹雄指鼠患、店舖阻街、車輛違泊、非法棄置等耳熟能詳但又相當頭痛的問題，其本質以致解決所需要的關鍵條件並不複雜，亦毋須大量人力物力，可是在市民眼中看起來既簡單又普通的問題，卻遲遲未能解決，原因之一是政府政出多門卻又權責不清，許多時候有關的投訴在各個部門來回，空轉一輪之後又互相推諉，又或者沒有一個部門有足夠的法定權力去處理問題。

他認為首要處理的是確立處理問題的責任屬於哪個政府部門，並建議可參考內地應用數字技術在政府管理及服務的經驗，整合地區諮詢架構、關愛隊、地區服務架構和1823等，從而建立指揮體系，改變現時以部門職能分工以處理問題的思維。

扶貧不到位 當局指有大量措施 在扶貧工作方面，議員林筱魯指一般打工仔的購買力持續下降，基層市民只有節衣縮食以應付日常開支，劏房戶不少是低收入的家庭。雖然政府每日用於社福的開支達3億元，可是政策不能精準到位，未能做到全部有需要的人都受惠。

勞工及福利局局長則強調政府施政方針有一系列「耳熟能詳」的措施，在長者、醫療、扶貧等方面幫助弱勢，又指政府有強制舉報虐兒機制、社區親子中心及長者大灣區醫療共付等措施，不再是數據對比，而是服務有血有肉的弱勢社群。

另外，為逐步取締劣質劏房，政府早前訂立「簡樸房」的標準。立法會昨辯論進一步完善房屋階梯的議員議案，議員管浩鳴指「冰封三尺非一日之寒」，現時有三分之一劏房單位不合資格，業主未必願意改裝或理直氣壯加租，擔心令劏房戶「百上加斤」。他又引用垃圾徵費，指建基於過分完美的假設可能會「臨門一腳撻Q」，指「簡樸房」不是一勞永逸。

提出議案的議員鄭泳舜指現在是告別劏房的關鍵時間，又指七成劏房不需改動或只需輕微改動就能符合資格，因此加租沒理據，他又認為要讓劏房戶了解過渡性房屋好處。