昂坪360新打卡秘境 探幽尋寶有獎換領

踏入深秋，不少市民會選擇登高郊遊。本港其中一個遊客必到的景點昂坪360，因應全新打卡秘境「昂坪觀景台」而推出一系列活動，讓訪客以全新的「高」角度，感受大嶼山一帶風光。昂坪360為增加探秘樂趣，特意推出打卡小遊戲，讓訪客透過完成尋寶任務換領禮品。同時，主辦單位也推出港人限時八折纜車門票優惠，市民可於本月內憑身份證購票享用相關折扣。

全新景點「昂坪觀景台」位於大嶼山鳳凰徑第四段，訪客只需乘搭纜車前往昂坪市集，依指示前往鳳凰徑入口，再步行約15分鐘即可到達。站在觀景台上，除了可遠眺整個昂坪高原、天壇大佛、寶蓮禪寺、昂坪市集，以及港珠澳大橋外，更可以觀賞纜車往來穿梭的壯麗景致，與纜車近距離打卡。

暢行市集港式壁畫 為進一步讓市民及遊客探索昂坪，昂坪360特意推出尋寶圖活動，由即日起至2025年1月1日，憑即日纜車門票換取「打卡秘境尋寶圖」（換領時間為上午10時至下午6時）。而今次的尋寶任務包含3大地點，包括全新的「昂坪觀景台」、「港式主題壁畫」及昂坪市集商店「港呢啲」。參與尋寶任務人士必須到齊3個地點，並依照尋寶圖上的指示，在每個地點蓋印，只要在「打卡秘境尋寶圖」上蓋齊3個印章，並讚好或追蹤昂坪360社交媒體專頁，即可換領纜車造型行李牌一個。

值得一提的是，「港式主題壁畫」屬新景點之一，由本地藝術家設計，以懷舊小店包裝玩具為壁畫主題，結合香港、昂坪和大澳的特色，如天壇大佛、大澳棚屋及地道美食等。至於「港呢啲」是全新裝潢的市集商店，提供包括老夫子系列等具香港特色的紀念品，讓港人發掘屬於自己的香港回憶。

港人本月8折購票 另外，昂坪360亦於本月推出限時港人纜車門票優惠，市民憑香港身份證在東涌纜車站或昂坪纜車站購票，即可以八折購買纜車（標準車廂）門票，優惠期由今日起至本月30日，每人每次可憑身份證以優惠價購買一張門票。