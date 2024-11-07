搗網購彈票黨拘8人 涉70宗騙案

【本報訊】本周一及本周二，西九龍區執法部門於全港各區展開代號「雷霆2024」和「黑狐」的打擊網上購物平台騙案行動，以涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「販運危險藥物」拘捕5男3女（16至48歲）。被捕人士分別報稱廚師、美甲師、學生及無業，大部分人有黑幫背景；其中一名39歲被捕男子相信為集團骨幹成員，他涉嫌利用超過一個傀儡戶口，收取及清洗懷疑犯罪得益。

初步調查顯示，騙徒於網上社交平台相約賣家交收高價值商品，包括名牌手錶、手袋、電話、相機及相關配件等，期間會訛稱有意購買，待雙方談妥交易後，騙徒再匯入空頭支票，證明已經付款。稍後，騙徒相約賣家到現場交收，待獲得拍賣品後，再聲稱匯入的支票金額較原先議定的價錢高，並要求賣家補回差額，令受害人蒙受更大損失。執法部門經調查後，相信被捕人士涉嫌與70宗網上購物騙案有關，每名受害人的損失金額由數百至數萬元不等，確實損失金額仍有待點算。

搜屋檢獲值5萬元毒品 行動中，執法部門檢獲8部手機、3部電子器材、3個名貴手袋，一隻戒指及一隻名錶；另外，警員搜查其中一名39歲被捕男子及28歲被捕女子位於黃大仙區的住宅單位，在屋內檢獲約50克懷疑「冰」毒、約73克懷疑大麻花、約200毫升懷疑液態依托咪酯（俗稱「太空油」）、64個懷疑含有液態依托咪酯的電子煙煙彈及一批懷疑毒品包裝用具，涉案毒品總值約5.14萬元。該兩名男女被暫控各一項「串謀詐騙」及一項「販運危險藥物」罪，案件已於昨日在九龍城裁判法院提堂。