涉假學員呃培訓資助 15投訴8宗有可疑

【本報訊】有培訓機構成功登記獲「新型工業化及科技培訓計劃」（NITTP）支持的多個課程後，涉嫌以虛假學員資料騙取培訓資助，最終獲該計劃發放合共189萬元。當局回覆議員提問時表示，根據職訓局資料，在2018年8月至2024年10月共接獲15宗涉及培訓計劃的投訴，當中包括培訓機構、課程的質素、培訓計劃的行政安排，以及涉及不良手法和虛假資料的個案。職訓局已將當中8宗有初步證據顯示涉及違法的可疑個案，轉交執法部門跟進，並即時暫緩處理相關個案及停止發放任何撥款。

當局續指，根據現行《培訓資助申請指南》，申請培訓計劃資助的公司所推薦的僱員，必須全職受僱於該公司，並具有該高端科技所需的背景或相關經驗，而被推薦的僱員應持有學士學位、高級文憑、文憑或以上學歷，即資歷架構第3級或以上，並具有至少一年與培訓課程的高端技術相關的工作經驗。而職訓局只會在培訓課程結束後，核對收到公司提交的相關證明文件，並在確定公司提交的文件完備及學員已達到相關課程規定的出席率的情況下發放培訓資助。

職訓局每月突擊課堂巡查 另外，為確保培訓課程符合相關指南要求，職訓局有權在事先未通知機構的情況下，突擊檢查任何已登記的課程，按既定程序，職訓局每月均會按有關機制對培訓計劃下的課程，進行獨立的突擊課堂巡查，以協助核實培訓內容是遵照獲批的課程建議書進行。