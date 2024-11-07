自製車禍呃援助金 偽造文件拘275人

涉騙款1400萬 假醫生紙延長病假至上限 社會福利署早前處理「交通意外傷亡援助」申請時，發現有個別申請人提交的病假紙錯漏百出，懷疑有人偽造文件詐騙援助金。執法部門與社署聯合調查，揪出大批可疑申請，在過去近一個月拘捕275人，其中182宗申請已獲批，涉及騙款1,400萬元。初步調查顯示，部分個案涉及集團操控，主腦會安排欠債人擔當司機、「戲子」等角色，並指示他們自製車禍，事後瓜分援助金；另有被捕人因車禍獲兩日病假，卻透過假病假紙不斷延長，直至達到可申領援助金上限始告罷休。

今年3月，社會福利署發現有不法分子，懷疑利用偽造文件申請「交通意外傷亡援助」，署方遂於4月把案件轉介執法部門跟進。警員經過情報分析及調查後，揭發有不法分子在申請援助時，向社署的職員提交一些偽造病假紙，從而騙取2,000多元至15萬多元不等的援助金。

從上月3日至本月1日，執法部門展開代號「破惑」行動，針對騙取「交通意外傷亡援助」的犯罪集團，以涉嫌「串謀詐騙」及「欺詐」罪，拘捕182男93女（18至64歲）。被捕人士分別報稱文員、侍應、倉務員、運輸工人、地盤工人及無業等，部分人有黑幫背景。與案相關的121宗交通意外，主要發生於去年2月至今年4月，最早一宗發生於2021年10月，騙取的援助金合共約1,400萬元。行動中檢獲部分假病假紙、涉案人士的手機等，執法部門將會對相關資料作進一步分析，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，偵查過程中，警員查出部分案件涉及有組織的自編自導事故，他們懷疑在本港較僻靜的道路，趁人車稀少的凌晨時分製造意外，其後以偽造病假紙申領援助。另外，部分案件涉及「真意外、假病假紙」，涉案人士於意外後利用假病假紙延長病假，從而獲發最高額的援助金。其中一宗最嚴重的案件，被捕人士在意外後只獲發兩天病假，卻以多張病假紙使病假不斷延長，最終達致180日病假的申請上限，騙取逾15.2萬元援助金。

扮避貓狗自炒 牽涉巴士意外 根據調查，涉案詐騙集團會安排成員駕乘私家車，假扮因迴避貓狗造成「自炒」等意外，事後司機連乘客最多可以有5人申請援助。為了增加詐騙金額，以及令意外更逼真，集團成員更罔顧安全，製造牽涉公共交通工具的意外。2023年6月16日凌晨，一輛載有20多名乘客的巴士，在東涌怡東路被一輛載乘3人的私家車撞向車尾。警員接報到場，10多名巴士乘客已自行離開，而在後續調查中，除了巴士車長外，巴士上11名乘客及私家車上3名人士均報稱受傷。

部分人欠債威逼利誘犯案 惟警員經追查後，得悉案中傷者有11人為詐騙集團成員。犯案期間，各「戲子」會從巴士沿線不同的巴士站登車，而主腦則靜待「人齊」後，再指示私家車撼撞巴士。警員已拘捕其中8名涉案集團成員，並正通緝其餘3人。根據社署紀錄，其中6人已成功取得援助金，涉款超過70萬元。

調查過程中，警員亦留意到部分被捕人士因無力償還高利貸或其他欠債原因，遭債主威逼利誘參與犯案。欠債人被安排充當車上司機或乘客，並於指定地點及時間，按照犯罪集團指示製造意外，事後再從集團手中取得假病假紙申請援助。待援助金到手後，欠債人便會與債主瓜分，以此償還債務。

社會福利署助理署長馬秀貞指出，社署交通意外傷亡援助組是在處理申請個案時，發現有申請人提交由私人醫療機構或診所簽發的醫療證明文件上，有不清晰、錯漏或可疑之處，經調查及翻查過往申請個案後，確認相關申請人並無前往該些機構或診所求診，隨即與執法部門聯絡，並且即時停止處理有關申請。

此外，涉案假病假紙做工粗糙，相信是用軟件修圖製成，部分甚至有「串錯字」情況，現階段無發現任何醫療機構牽涉在案。而在被捕人士中，有182人的申請援助個案已獲批核。馬秀貞強調，交通意外傷亡援助個案如涉及多領款項，社署不論任何理由，必定會向有關人士悉數追討多領金額。