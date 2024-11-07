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拜登妻紅衣投票 被質疑挺共和黨
美國第一夫人吉爾周二往票站投票時的紅色衣着惹網民熱議。雖然吉爾的丈夫、現任總統拜登屬民主黨，理應支持民主黨總統候選人賀錦麗，而民主黨的代表顏色為藍色，但她前往投票站時，卻穿上一身象徵對手共和黨的鮮紅服裝，包括紅色外套及紅色長褲，網民紛紛猜想她是否暗撐共和黨。
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