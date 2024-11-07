香港美國商會料貿戰更激 港勢受累

【本報訊】美國大選於當地周二展開，昨日持續點票，香港美國商會昨日在中環舉行美國大選點票直播活動，不少商會代表到場觀看。香港美國商會表示，中美之間的糾紛是長遠問題，香港商界普遍認為無論誰人入主白宮，都不會令中美關係顯著改善，而美國對華的制裁，部分措施或對香港亦有影響。至於美國國會一度提及《香港經貿辦法案》，商會亦指目前難以評估法案會否通過。

冀可續當貿易樞紐角色 香港美國商會總裁翁以登表示，兩名總統參選人的政策各有不同，民主黨的總統參選人賀錦麗會跟隨現任總統拜登的政策方向，但當共和黨特朗普上台後，預料會出現較多未能預計的情況，其中一項是特朗普曾表示擬增加對華關稅，翁估計，中美貿易戰一定更激烈，但對香港而言，他說：「我不會用悲觀這個字，但不是太樂觀，要再觀察」。他相信，香港可繼續扮演貿易樞紐及總部角色，但在中國經濟受影響下，香港也難免受牽連。

他又稱，不少企業在特朗普執政期間的貿易戰下已做調整，採取所謂「中國+1」策略，即除了內地廠房外，同時在孟加拉、越南、墨西哥等設廠等，故公司同時與香港保持關係，但對內地就業有影響。另一項可能的變數是美國將香港視為等同內地的地方，對華的限制措施可能限制香港。他稱特朗普在首個總統任期的4年曾提出較驚人政策，再次上台後，希望他的政策會成熟、穩陣一些。他引述年初美商會調查，受訪會員看到香港夾在中美關係中，也普遍說留在香港，但未必進行新投資及新發展。